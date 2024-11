Violenza contro le donne, esperti a confronto al Garibaldi di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presso il Salone “Dusmet” del presidio ospedaliero “Garibaldi-Centro” di Catania, si è svolto l’evento dal titolo “Dialoghi sulla prevenzione, la tutela e la gestione di casi di violenza sulle donne”, organizzato dal Dipartimento Materno-Infantile dell’Arnas Garibaldi, diretto dal Professore Giuseppe Ettore, e dall’Unità del Rischio Clinico, dottoressa Anna Colombo. Si sono confrontati numerosi professionisti ed esperti impegnati nel contrasto degli abusi e della violenza di genere, con l’obiettivo principale della condivisione delle competenze e delle informazioni, anche attraverso una specifica Rete Interprofessionale ed Interistituzionale. Ad aprire i lavori è stato il direttore generale dell’Arnas Garibaldi, Giuseppe Giammanco, cui sono seguiti i saluti del direttore amministrativo, Giovanni Annino, e del direttore sanitario, Mauro Sapienza.

Numerosi gli interventi di particolare rilevanza, tra i quali quelli del Vice Prefetto, Rosaria Giuffrè, del Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, Marcello La Bella, dell’Assessore alle pari opportunità del Comune di Catania, Viviana Lombardo, e del Dirigente Psicologo dell’ASP Catania e Referente Psicologi Codice Rosso, Sonia Desireè Mazzeppi.

Nel corso dell’evento è stato promosso un Concorso, per sensibilizzare gli studenti, dal titolo “L’Amore Tossico: quando le relazioni sono patologiche”, dedicato a racconti, scritti, poesie, video, recitazioni teatrali, nonchè a creazioni artistiche, grafiche o fotografiche.

Il concorso ha coinvolto il Liceo Classico Statale “N.Spedalieri” di Catania, coordinato dalle professoresse Vincenza Ciraldo ed Eleonora Morando, il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Paternò, coordinato dalle professoresse Giuseppina Giunta, Alfina Scarcella e Anna Libra, e l’Istituto Tecnico Economico “G.Russo” di Paternò, coordinato dalle professoresse Concetta Centamore, Cristina Salimeni e Giuseppina Anna Virgillito. Il Progetto incoraggia la riflessione e l’approfondimento sul valore del rispetto reciproco, con l’obiettivo di prevenire e contrastare atteggiamenti discriminatori e violenti.

Di particolare interesse il contributo di Fabiola Galvani e Gabriella Torrisi, ginecologhe dell’Arnas Garibaldi, e di Carmela Puleo, medico referente Codice Rosa per l’Arnas Garibaldi.

All’evento sono inoltre intervenute numerose associazioni, tra le quali: Centro Azione donna, Associazione Thamaia, Associazione Galatea, Avulss, A.l.i., Atog, Cuore di donna, Lilt, Tribunale dei diritti del malato, Amici della speranza, Odv e Voi.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi di Catania –

(ITALPRESS).