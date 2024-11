Il Marsala 1912 rimedia un pari a Sciacca

Finisce in pareggio il match di Eccellenza tra Unitas Sciacca e Marsala 1912. Un a-1 per i ragazzi di Brucculeri che vale il quinto risultato utile consecutivo. Il Marsala si presenta in campo con Faraone, Genesio, Mazzeo, Giardina, Luminario, Cinquemani, Angileri, Pedalino, De Luca, Martorana, Mangiaracina. L’Unitas cerca di pressare il Marsala sulla sua metà campo ma gli azzurri si difendono con ordine. Da registrare un tiro pericoloso dei padroni di casa però fuori dallo specchio della porta difesa da Faraone. Al 16′ arriva il goal del Marsala da un cross di De Luca che serve il colpo di testa di Pedalino. Al 40′ Faraone para bene il tiro ravvicinato di un avversario. Il primo tempo termina 1 a 0 per gli azzurri. Al 10′ della ripresa però, nonostante un Marsala ben messo in campo, giunge i pareggio dello Sciacca con Jammeh che raccoglie un rimpallo in area battendo Faraone. Sul finale lo Sciacca si rende pericoloso in un paio di occasioni e così Brucculeri effettua due cambi per far rifiatare la squadra. La partita termina sull’1 pari.