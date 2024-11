E’ venuto a mancare Don Vincenzo Vivona, sacerdote di Calatafimi Segesta. Nato il 10 gennaio del 1942, era stato ordinato sacerdote il 25 luglio del 1965. Don Vincenzo ha svolto il servizio nella Parrocchia di San Giuliano a Calatafimi e poi a Locogrande, per poi svolgere la funzione di sacerdote per la comunità diocesana anche in altre parrocchie. Negli ultimi anni si trovava ad Alcamo e recentemente era il cappellano del monastero delle benedettine. Tanti i messaggi di cordoglio.