Al violinista trapanese Manuel Burruesci il premio Internazionale “Claudio Scimone”

Manuel Burriesci, talentuoso violinista trapanese, nei giorni scorsi ha vinto a Padova il prestigioso Premio Internazionale intitolato al maestro Claudio Scimone, direttore d’orchestra e celeberrimo fondatore de “I solisti veneti”. Il concorso, rivolto a violinisti, violoncellisti e contrabbassisti under 25, ha assegnato premi per un totale di 25.000 euro. Manuel Burriesci nella giornata di premiazione, il 17 novembre scorso, si è esibito a Palazzo Moroni – Comune di Padova, davanti alla stampa specializzata e alle autorità suonando un pezzo di Paganini. Al termine dell’esibizione gli è stato consegnato il premio e una borsa di studio (7 mila euro). Premi e borse di studio (per complessivi altri 18 mila euro) sono state assegnati ad altri nove giovani provenienti da tutta Italia. Oltre a Manuel premiati come “Giovane talento”: Lodovico Parravicini e Annalisa Bisceglia (€ 3.500 ex aequo).

Manuel, 17 anni, vive a Paceco e studia presso l’Istituto Rosina Salvo di Trapani. A 5 anni ha iniziato a suonare il violino seguendo le orme del padre e del fratello maggiore Gianni. Nel 2016 ha partecipato, proprio con il fratello, altro talento musicale, alla trasmissione “Prodigi“ condotto da Vanessa Incontrada e Peppe Vessicchio su Rai 1. Ha partecipato ed ha vinto diversi concorsi Nazionali ed Internazionali. Non più una promessa, ma affermato talento della musica cameristica e classica italiana, nel 2020, la prima volta, e di nuovo nel 2023 si è esibito presso l’ente Luglio Musicale Trapanese, come violino solista. La sua città di residenza, Paceco, lo ha premiato come come eccellenza del territorio.

Dal 2022 fa parte dell’Accademia Stauffer di Cremona dove segue un corso violinistico di alto perfezionamento nella classe del Maestro Salvatore Accardo. Benché non ancora maggiorenne è accreditato come uno dei migliori esecutori degli spartiti di Paganini ed ha già suonato in concerti per violino solo ad Ancona, Macerata, Venezia.