Marsala pronta ad accogliere il 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri: sfileranno in 4mila￼

Il programma ufficiale del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, in calendario dall’8 all’11 maggio 2025, è stato presentato, confermando Marsala come teatro dell’evento. La manifestazione, annunciata lo scorso anno ad Ascoli Piceno con il tradizionale passaggio del testimone alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, vedrà il coinvolgimento delle Autorità Regionali, Provinciali e dei Comuni del trapanese. Il sindaco Massimo Grillo, ha ringraziato il collega di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, che lo scorso anno ha ospitato il grande evento.

Il generale Giuseppenicola Tota, presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, ha sottolineato il carattere innovativo dell’edizione 2025, pensata per coinvolgere studenti e famiglie. “Marsala è una città accogliente, pulita e vitale. Il Raduno sarà un’occasione per riflettere sui valori del Corpo, coinvolgendo il territorio in momenti di incontro e confronto”. Tota ha inoltre ricordato con emozione i Bersaglieri caduti e quelli impegnati in missioni di pace, mentre il presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano ha ribadito che “… il raduno è opportunità per rilanciare l’immagine di Marsala a livello nazionale”.

L’assessore Ignazio Bilardello, insieme ai colleghi Donatella Ingardia e Salvatore Agate, coordinerà la cabina di regia a supporto del Comitato organizzatore: “L’evento rappresenta un importante investimento per il turismo e l’economia locale” e, come ha sottolineato il sindaco, ci sono le somme del Libero Consorzio ma si attende anche il pronunciamento del Consiglio comunale sulla tassa di soggiorno eventualmente da destinare all’evento. Il bersagliere Lorenzo Violante, presidente del Comitato organizzatore, ha illustrato i dettagli logistici: “Marsala ospiterà il Medagliere del Corpo, conferenze, villaggi espositivi ed esibizioni, coinvolgendo circa cinquanta fanfare e accogliendo oltre 40 mila persone in quattro giorni. Il culmine sarà la sfilata di duemila Bersaglieri domenica 11 maggio per un perorso di 2mila metri in cui sfileranno in 4mila”.