Marsala: saggio finale della “Ruggieri School Musical” dedicato agli anni ’80 VIDEO

È un viaggio intergenerazionale e spazio-temporale, quello proposto dalla “Ruggieri School Musical” nella prova finale dell’omonimo laboratorio, tenuto da Ivana Mannone.

Il corso del PN Estate, che si è avvalso della collaborazione di Cristian Catto, performer che interpreta Dimitri nel musical “Anastasia” diretto da Federico Bellone, che sarà al teatro “Rossetti” di Trieste e poi inizierà la tournée partendo dalle vacanze di Natale al teatro “Arcimboldi” di Milano, si è svolto in trenta ore, durante le quali i ragazzi hanno avuto modo di approcciarsi al mondo del musical e delle tre arti, la recitazione, il canto e la danza, in magica interazione reciproca.

Relazione e rispetto dei ruoli, solidarietà reciproca e contributo al meglio al gruppo, impegno e resilienza, divertimento e disciplina sono state le competenze finali conseguite dagli studenti e spendibili in ogni ambito del lavoro in team.

Una grande festa per tutti la serata di sabato scorso, con performance notevoli anche da parte dei più timidi, con apprezzamento da parte dei genitori e dei docenti presenti, peraltro personalmente coinvolti nelle dinamiche “paninare” e “metallare”, nelle pubblicità “artigianali” dell’epoca, prive di elaborazioni multimediali, con una conclusione di ballo per tutti, nell’irresistibile musica dei mitici anni 80.



Molti dei corsisti saranno in trasferta nei prossimi giorni, a seguire la “loro” docente Ivana, dal 22 al 30 novembre impegnata nella tappa palermitana della tournée di “Cabaret”, con la regia di Luciano Cannito e Arturo Brachetti, protagonista anche lui del musical che racconta la Berlino degli anni drammatici del nazismo.