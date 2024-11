Porto, Alberto Di Girolamo: “Da Grillo solo propaganda elettorale”

Alberto Di Girolamo, ex sindaco di Marsala, ha espresso forti critiche nei confronti dell’attuale Amministrazione guidata da Massimo Grillo, riguardo al progetto del porto cittadino. Di Girolamo mette in dubbio l’entusiasmo del sindaco Grillo per la recente firma del contratto con la ditta incaricata di redigere il progetto, dopo un’attesa di quasi quattro anni. Secondo il medico marsalese questo annuncio non rappresenta un vero passo avanti, ma solo un atto di propaganda elettorale, soprattutto in assenza di fondi concreti e di un decreto ufficiale che certifichi i 60 milioni di euro promessi. Di Girolamo ricorda come, durante la sua amministrazione, fosse stato già avviato “… un progetto preliminare dagli uffici tecnici del Comune” e critica l’attuale giunta per aver abbandonato questo percorso, ritardando di fatto l’inizio dei lavori.

Inoltre, ripercorre il fallimento della società MYR, inizialmente incaricata di realizzare la messa in sicurezza e il porto turistico, ma che si rivelò incapace di reperire i finanziamenti necessari. L’ex sindaco sostiene che una semplice firma non costituisce un risultato concreto e che l’unico vero progresso sarà l’assegnazione dei fondi e l’inizio effettivo dei lavori. Di Girolamo critica anche la rivendicazione del sindaco Grillo sui progetti di sviluppo del “Waterfront”, in quanto iniziative “ereditate dalle precedenti amministrazioni”.