Porto di Marsala, firmato il contratto di progettazione 

“Esprimo un sincero apprezzamento per l’impegno mantenuto dell’ex Governatore ed attuale Ministro Nello Musumeci, volto ad avviare l’iter per realizzare il Porto di Marsala”.

È quanto afferma il sindaco di Marsala Massimo Grillo. Dopo una lunga attesa, afferma un comunicato stampa del comune lilibetano, si raggiunge il primo traguardo: la progettazione per i “Lavori di messa in sicurezza del Porto di Marsala e dello studio di viabilità portuale/extra portuale”, per un importo di 1 milione e 200 mila euro, che fu aggiudicato lo scorso anno ad un Raggruppamento di Imprese di Roma e che adesso chiude un iter avviato a gennaio 2021, un’opera pubblica strategica attesa da decenni – che l’allora governatore della Sicilia Nello Musumeci definì “una priorità assolutamente necessaria allo sviluppo della città, su cui occorre accelerare perchè l’opera diventi realtà e per la quale la Regione è disponibile ad elaborare un progetto e investire i 60 milioni occorrenti”.