Manca poco: domenica 17 novembre, alle ore 18, al Teatro Impero, verrà celebrata la decima edizione del “Premio 91025 – Eccellenze della Città di Marsala”, organizzato dall’Associazione Culturale “Ciuri” e nato da un’idea del suo presidente, Filippo Peralta. Un evento atteso dedicato alle “Eccellenze” del territorio, che attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistico-culturale, imprenditoriale, associativa, hanno contribuito in maniera significativa a portare sempre di più in auge il nome di Marsala.

Sasà Salvaggio super ospite al ‘Premio 91025’ a Marsala“Per il decimo anno consecutivo viene assegnato il “Premio 91025”. Una longevità che premia gli organizzatori e, di conseguenza, anche la Città di Marsala che continua a “produrre” eccellenze meritevoli di questo prestigioso riconoscimento – dice il sindaco, Massimo Grillo -. Questa Amministrazione, ancora una volta, patrocina l’evento che premia anche un territorio ricco di talenti in ogni ambito sociale e produttivo, taluni da valorizzare grazie anche ad attestazioni pubbliche come il Premio 91025”. E tra i momenti di riflessione condivisi con il pubblico, ci sarà spazio anche per il divertimento, grazie all’intervento di Sasà Salvaggio, apprezzato comico, conduttore e autore televisivo, nonché speaker e imitatore, super ospite della manifestazione.Come sempre, tra informazione, emozioni e musica, si preannuncia un’edizione da ricordare. L’ingresso è gratuito.