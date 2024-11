Marsala, tratto di via dei Mille a doppio senso: sì, ma quando?

Giorno 8 novembre è stata pubblicata dal Comune di Marsala, a firma del Comandante della Polizia Municipale, un’ordinanza che avrebbe dovuto modificare la viabilità di via dei Mille, rendendola a doppio senso di marcia nel tratto che da via Buscemi giunge in Piazza Mameli, visto che c’è qualche disagio collegato alla viabilità nella zona per i lavori a ‘Porta mare’. Ma come molti cittadini segnalano, a tutt’oggi nulla è cambiato: ancora non c’è un divieto permanente di fermata veicolare nel tratto a doppio senso, con rimozione forzata dei veicoli, su un lato della strada. Tutto è rimasto invariato e molti si chiedono: quando verrà modificata la viabilità nel tratto di via dei Mille?