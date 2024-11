Al Teatro Ariston di Trapani la “vita sullo schermo” di Ezio Greggio

Sarà Ezio Greggio il protagonista del secondo appuntamento della rassegna teatrale del Cine Teatro Ariston di Trapani 2024/2025 in programma giovedì, 14 novembre, alle 21. Un appuntamento imperdibile con un mito della tv e del cinema che finalmente arriva a teatro. Ezio Greggio, volto iconico del programma “Striscia la notizia”, porterà in scena lo spettacolo dal titolo “Una vita sullo schermo. 40 anni di TV cinema e storia italiana”.

Un one man show in cui il pubblico troverà la storia della tv italiana di ieri e di oggi attraverso i suoi monologhi sferzanti e le parodie di famosi personaggi della tv e della politica. In scena, attraverso l’ausilio di un grande Ledwall, Greggio con la sua satira, il suo stile personale graffiante e ironico scherza e diverte il pubblico parlando di televisione, di politica, di sport e della società italiana di ieri e di oggi. Racconterà aneddoti esilaranti di fatti e incontri estremamente divertenti che gli sono capitati in Italia e negli Stati Uniti. Sullo schermo ci saranno sorprese inattese, clip divertenti, momenti indimenticabili della sua carriera. Il pubblico presente sarà coinvolto attraverso i suoi numeri, molti dei quali assolutamente inattesi. Uno spettacolo diverso, 90 minuti live nei quali Ezio Greggio, un vero “N.1” in scena, con la simpatia che lo contraddistingue e l’ausilio tecnico di un gruppo professionistico di alto livello, si conferma un mattatore, un beniamino del pubblico, un artista imprevedibile che ha attraversato, e continua a fare, la storia dello spettacolo italiano. Al cinema oltre 40 film, tra serie televisive e film per la Tv come Yuppies, Vacanze di Natale, Anni ‘90, Montecarlo Gran Casinò, Infelici e contenti, Anni ‘50, Un maresciallo in gondola, Benedetti dal Signore, Il Silenzio dei prosciutti, Selvaggi, Lockdown all’italiana, Il papà di Giovanna, con il quale ha vinto il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro e il Premio Flaiano.

MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI:

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, Cinema Royal e

cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.