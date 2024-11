Egadi e Area Marina Protetta alla Borsa del Turismo Extralberghiero di Palermo. VIDEO

Il Comune di Favignana e l’Area Marina Protetta Isole Egadi hanno partecipato all’ottava edizione della Borsa del Turismo Extralbeghiero, organizzata da Confesercenti Sicilia, svoltasi dal’8 al 10 novembre presso il Cruise Terminal del Porto di Palermo. L’evento, di rilevanza internazionale, che ha visto la partecipazione di operatori del settore turistico provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, Canada e India, è stato un’importante occasione per promuovere il territorio dell’arcipelago.

“Le nostre isole, per le loro particolari peculiarità, sono in grado di offrire un’esperienza unica e diversificata”, dichiara l’assessore comunale al Turismo Stefania Bevilacqua. “L’arcipelago delle Egadi non è solo mare incontaminato e paesaggi naturali straordinari, ma è anche un luogo ricco di storia e cultura, un patrimonio che attira visitatori da ogni parte del mondo. Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo significativo, registrando oltre 72.000 presenze nei nostri siti museali, un record storico per le Egadi. A questo si aggiunge una proposta enogastronomica di altissima qualità, che valorizza i sapori autentici delle nostre isole, e un’offerta di turismo outdoor che continua a conquistare sempre più visitatori. Ogni anno il nostro arcipelago ospita numerose manifestazioni sportive di successo. Come Amministrazione, siamo impegnati a sostenere queste iniziative per promuovere una destagionalizzazione del turismo, consentendo ai visitatori di vivere le Egadi in ogni periodo dell’anno”. Questo evento è stato, oltre che un’importante occasione di promozione per il nostro territorio. Si è discusso di temi cruciali come la destagionalizzazione, per distribuire il flusso turistico su più periodi dell’anno, e la sostenibilità, per ridurre l’impatto ambientale legato all’alto afflusso. Al contempo, si è sottolineata l’importanza della digitalizzazione per innovare e rendere più accessibile l’offerta turistica. Sono argomenti importanti che richiedono un dialogo costante tra pubblico e privato, con l’obiettivo di costruire esperienze di viaggio autentiche e personalizzate, che rispondano alle aspettative di un turista sempre più attento ed esigente”.

Salvatore Livreri Console, direttore dell’Area Marina Protetta, ha sottolineato la forte crescita del turismo extralberghiero nelle Egadi e l’esigenza di una risposta attenta e adeguata: “Come ente pubblico e sussidiario del territorio, il nostro ruolo è di fungere da ponte tra l’aumento del turismo extralberghiero e un’offerta che punti alla qualità, più che alla quantità. Siamo impegnati a sostenere sia il turista, che oggi accede all’arcipelago attraverso diversi canali di incoming, sia gli operatori economici locali, garantendo supporto e una gestione consapevole dei processi legati al settore. L’obiettivo è offrire un’esperienza di turismo autentica, sostenibile e rispettosa della bellezza e fragilità del nostro ambiente naturale”.