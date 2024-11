Eccellenza: San Vito-Marsala 1912 finisce in pareggio

Alla 9ª giornata di Campionato di Eccellenza Girone A, il Marsala 1912 rimedia un pareggio sul campo del Città di San Vito Lo Capo, con un risultato a reti inviolate. Il primo tempo ha visto due nitide occasioni per i padroni di casa sventate da Faraone. Il Marsala di Mister Brucculeri è entrato in campo combattivo ma in attacco fa fatica a trovare i giusti spazi e a finalizzare. La gara non ha visto grandi emozioni neppure nel secondo tempo, ma sicuramente gli azzurri non hanno creato occasioni sottoporta. Attualmente il Marsala è sempre nella parte bassa della classifica ma a 9 punti assieme al Marineo a +4 dall’ultima Lascari.