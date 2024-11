E’ venuto a mancare all’età di 73 anni Raimondo Cerami, per diversi anni alla guida del Libero Consorzio dei comuni di Trapani. Ex magistrato sia a Trapani che a Palermo, ha lasciato l’incarico da commissario dell’ex provincia nell’agosto del 2023 per sopraggiunti motivi di età nella qualifica che rivestiva. Il cordoglio del mondo istituzionale alla famiglia del dottor Cerami che si è spento dopo una malattia.