Attivato a Favignana un Punto di Facilitazione Digitale per aiutare i cittadini

A partire dal prossimo 12 novembre sarà operativo, presso la Biblioteca comunale di Favignana, un Punto di Facilitazione Digitale, un nuovo servizio gratuito dedicato ai cittadini per favorire la conoscenza degli strumenti offerti dalle piattaforme e l’accesso ai servizi online. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con il GAL Elimos nell’ambito del PNRR misura 1.7.2 Rete di servizi di facilitazione digitale, vuole favorire l’inclusione digitale e promuovere una cittadinanza attiva, aiutando tutti a familiarizzare con strumenti sempre più presenti nella vita quotidiana e indispensabili per l’accesso ai servizi pubblici. Lo sportello sarà operativo ogni martedì, dalle ore 9.00 alle 13.00, e ogni giovedì, dalle ore 15.00 alle 18.00.

Sarà possibile ricevere supporto per migliorare le proprie competenze digitali e l’accesso ai servizi online.“Con l’apertura del Punto di Facilitazione Digitale, vogliamo avvicinare ogni cittadino alle opportunità offerte dai servizi online e abbattere le barriere di accesso alle nuove tecnologie”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il nostro Comune, in cui il supporto e l’inclusione digitale sono fondamentali per promuovere una cittadinanza più consapevole e partecipativa”.