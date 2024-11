Marsala: in cinque aree della ZTL verrà attivata la video-sorveglianza

In via Roma, nell’incrocio con la via Stefano Bilardello, in via XI Maggio, negli incroci di via L. Anselmi Correale e via Caturca e in via Garibaldi, tra Piazza Mameli e via A. Damiani. Sono questi i cinque varchi del centro storico di Marsala che saranno video-sorvegliati a partire dal prossimo 16 novembre. L’installazione degli impianti, disposta con provvedimento della Polizia Municipale, è volta al controllo elettronico dell’accesso nelle aree ZTL, consentito soltanto ai conducenti di veicoli espressamente autorizzati (residenti, titolari di passi carrai, trasporto merci). Il sindaco Massimo Grillo ha dichiarato: “Il controllo va visto anche in funzione della sicurezza cittadina, tenuto conto che i varchi consentono di raggiungere i luoghi di maggiore aggregazione sociale e giovanile. Si tratta comunque di una implementazione dei sistemi di video-sorveglianza dislocati nel centro urbano e in altre zone del territorio”. Il sistema “Autosc@n ZTL” è autorizzato ed omologato con Decreto Ministeriale.

C’è il ‘brutto vizio’ a Marsala, proprio nel centro storico in cui vige la Zona a Traffico Limitato, di andare per bici e monopattini. Per non parlare che nelle ore notturne si vede di tutto, anche moto scorazzare.