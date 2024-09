Marsala: scorribande notturne coi motorini in pieno centro storico. VIDEO

Il centro storico di Marsala sempre più “terra di nessuno”. Lo sanno bene anche i residenti e i frequentatori assidui del centro città. “Da più di 15 anni viviamo nel Bronx” ci dicono, dove la movida è diventata sempre più “malamovida” coniando un nuovo, purtroppo, termine. Sì i locali, sì la musica, sì il divertimento ma scorribande notturne con bici, monopattini che sfrecciano tra tavolini e persone, e addirittura motorini che attraversano la Zona a Traffico Limitato è oltre che pericoloso anche assurdo. Eppure di ‘assurdo’ pare proprio non ci sia nulla visto che è un continuo nel centro storico lilybetano. Dopo la mezzanotte chiunque se ne frega del rispetto delle regole e fa quello che vuole. Il video dove alcuni motorini e altrettanti ragazzi alla guida muniti persino di casco si riferisce alle ore 00:38 di ieri sera. Ci si chiede: ma che fine hanno fatto le telecamere di video-sorveglianza? Era stato presentato mesi fa al Ministero dell’Interno il progetto “Marsala Vigile” per un investimento complessivo sul territorio di quasi 400 mila euro per installare telecamere nella periferia, però, della Città. Altre per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Ma del centro storico non si parla.

