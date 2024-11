Ai Campionati Regionali podi per la marsalese Atletica Sprint￼

Domenica scorsa, presso il Complesso Sportivo Cappuccini di Messina, si sono tenuti i Campionati Regionali Individuali su Pista per la categoria Ragazzi e Ragazze. In un clima di sana competizione e forte impegno sportivo, le giovani atlete della marsalese Atletica Sprint hanno portato a casa risultati eccezionali, conquistando numerosi podi e confermandosi tra le migliori promesse della disciplina. Le prestazioni più brillanti sono state quelle di Claudia Messina, nuova campionessa regionale nel salto in lungo con un salto di 4,30 metri, oltre a un ottimo secondo posto nei 60 metri con un tempo di 8″6. Altri straordinari risultati sono arrivati da Vittoria Cusenza, che ha chiuso la gara dei 1000 metri con un tempo di 3’21, classificandosi seconda, e con un altro secondo posto nella specialità del getto del peso, con una misura di 7,64 metri.

Da segnalare inoltre la prestazione di Virginia Pozzi, che ha dominato nella gara del getto del peso, conquistando il primo posto con una straordinaria misura di 9,86 metri, un risultato che testimonia un lavoro continuo e una crescita costante dell’atleta. L’istruttore Angelo Badalucco si è dichiarato pienamente soddisfatto delle prestazioni delle sue atlete, sottolineando l’impegno e la dedizione che caratterizzano ogni allenamento: “Sono molto orgoglioso delle ragazze, che hanno dimostrato non solo talento, ma anche grande determinazione. Ogni gara rappresenta un’occasione di crescita e i risultati ottenuti oggi confermano il lavoro svolto quotidianamente in pista. Questo è solo l’inizio, sono certo che queste giovani atlete continueranno a darci grandi soddisfazioni”.