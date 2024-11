La comunità marsalese è rimasta sconvolta dalla morte, pare improvvisa, di Nino Licari, conosciuto a Marsala per essere addetto alle vendite di una nota attività ottica del centro città. Tanti i messaggi di cordoglio e le foto che scorrono sui Social per ricordare Nino e la sua voglia di vivere, quella volta che si è lanciato con il paracadute o le attività al Poligono con l’ASD Black Lion, la passione per il mare e le amicizie.