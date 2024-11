Paceco: per il Centro Comunale di Raccolta rifiuti un appalto entro la fine di quest’anno

Con decreto del dirigente generale del 31 ottobre scorso, la Regione ha erogato al Comune di Paceco il finanziamento di 137.200 euro che consentirà la manutenzione straordinaria del Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Soria, nella frazione di Dattilo, chiuso dal 2019. Lo comunicano il sindaco Aldo Grammatico e l’assessore Salvatore Castelli, che hanno lavorato a stretto contatto con il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per definire il finanziamento dell’opera, in virtù della somma stanziata con un emendamento della deputata regionale Cristina Ciminnisi nella manovra finanziaria del Governo regionale.

«La riapertura del centro comunale è cruciale per migliorare i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, perché permetterà ai cittadini di conferire in modo corretto i rifiuti ingombranti e i materiali riciclabili, contribuendo ancor di più ad una gestione sostenibile dei rifiuti e alla salvaguardia dell’ambiente» afferma il sindaco di Paceco, e rinnova i ringraziamenti all’onorevole Ciminnisi promotrice del finanziamento dell’opera. «Ora che c’è il decreto di finanziamento, l’ufficio tecnico del Comune potrà predisporre tutti gli atti necessari per espletare la gara d’appalto delle opere entro la fine di quest’anno, – anticipa l’assessore ai Lavori Pubblici, Castelli – e conseguentemente, nei primi mesi del 2025, potranno essere avviati i lavori. Ricordiamo che nel frattempo la Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Centro Comunale di Raccolta adeguandolo al vigente prezzario regionale 2024, ed è stato approvato anche lo schema del regolamento di gestione, che stabilirà le modalità di funzionamento del CCR».