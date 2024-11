Pallamano, netta vittoria del Marsala contro il Cus Palermo B

Seconda gara casalinga per l’Autosicura Pallamano Marsala che, nel proprio fortino del Palazzetto dello Sport “San Carlo”, batte la giovane formazione del Cus Palermo B con il risultato di 48-14. Un sabato difficile per i ragazzi di Coach Claudio Provenzano che sbattono contro la forte ed aggressiva difesa dei marsalesi, subendo micidiali capovolgimenti di fronte che la condanneranno ad una larga sconfitta.

Il punteggio finale sembrerebbe dire già tutto sul match, ma nelle pieghe dei due tempi, a fronte dei tanti cambi effettuati da coach Milenko Klijaic, ha mostrato un gioco spumeggiante.

Vista l’occasione il coach croato ha provato le diverse soluzioni possibili sia in difesa che in attacco inserendo tutti i giocatori disponibili compreso il giovanissimo portiere Francesco Culicchia che, seguendo i consigli del suo preparatore Antonino D’Aguanno, ha giocato un’ottima partita parando tiri destinati ad altra sorte.

L’allenatore in seconda Vito Di Giovanni: “Abbiamo messo in atto il lavoro di tutta la settimana onorando l’impegno al massimo. Vogliamo ancora di più da questo gruppo, la prestazione, la grinta non devono calare durante le sfide. Il cambio di tutta la formazione dimostra che abbiamo bisogno, in un campionato difficile come questo, di tutti i giocatori senza considerare nessuno titolare o da panchina”.



IL TABELLINO

Pallamano Marsala – Cus Palermo B 48-14 (22-3)

Autosicura Pallamano Marsala: Culicchia, Panicola, Campisi 2, Di Mauro 2, D’Alberti 1, La Commare, Culicchia, Laudicina 1, Inguì 2, Rallo 4, Lo Cicero 11, D’Aguanno S 4, Merghali 9, Mattarella 1, D’Aguanno G 8, Cibotaru 3. Coach: Milenko Klijaic.

Cus Palermo B: Puccio, Alfano E 1, Alfano D 1, Cipollina 5, Cardella, Alfano G, Bonaccorso, Gottuso 1, Alessandretto, La Venia, Cirrito, De Lisi 1, Agnetta 3, Giuffrida 2. Coach: Claudio Provenzano.