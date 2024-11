Un detenuto affetto da disagio psichico ha creato scompiglio nel carcere di Trapani, urlando il desiderio di tornare a casa. In un momento di frustrazione, ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria, costringendoli a intervenire per fermarlo. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei detenuti con problemi mentali all’interno delle strutture carcerarie. Le autorità stanno esaminando la situazione per garantire la sicurezza sia dei detenuti che del personale.