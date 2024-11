Il Team Biondo di Marsala sul tetto del mondo di KickBoxing: tre le medaglie d’oro

A Carrara riecheggia ancora il grido “campioni del mondo” della superlativa vittoria ottenuta dal Team Biondo KickBoxing Academy di Marsala che si aggiudica tre fantastiche medaglie d’oro ai Campionati del Mondo unificati WTKA tenutisi a Carrara dal 24 al 27 ottobre 2024. La spedizione lilibetana, partita con la giusta concentrazione, ha approcciato in maniera perfetta il Tatami toscano, riuscendo, nella kermesse di arti marziali più importante del pianeta, a dominare paure, tensioni ed avversari, sbaragliando tutta la concorrenza che via via si è mostrata al loro cospetto.

5000 atleti di 90 paesi che hanno rappresentato ben 42 federazioni diverse, sono i numeri di un Mondiale imponente dove vincere era davvero difficile, una dimensione che rende ancora più merito alla società lilibetana che avrebbe potuto presenziare con altri due atleti però purtroppo assenti per motivi personali. A vincere le medaglie d’oro ci hanno pensato, il Maestro Giuseppe Biondo, medaglia d’oro nella categoria Over 40, -80 kg “Kick Light” e Giovanvito Sciacca, oro nel K1 Light – 47 kg ed oro nel Kick Light sempre – 47 kg.

“Sono davvero orgoglioso di questo grande successo, figlio di irraccontabili sacrifici e tanta determinazione – dichiara il neo Campione del Mondo Maestro Giuseppe Biondo – Sono ancora più felice se penso che due delle tre medaglie conquistate sono state vinte da un giovane che rappresenta l’immane lavoro del nostro movimento sportivo a Marsala, un movimento in piena crescita ed attento a formare gli uomini assertivi e rispettosi di domani”.