Il Comune di Marsala privatizzerà l’Ufficio Turistico di via XI Maggio, c’è un avviso

Lo avevano annunciato e, adesso, il Comune di Marsala va proprio in questa direzione. L’InfoPoint, uno dei primi punti di contatto per i turisti in Città, va verso la privatizzazione. L’Assessorato al Turismo diretto da Salvatore Agate ha individuato i locali di via XI Maggio, ovvero dove la Pro Loco Marsala effettua i suoi servizi di accoglienza turistica, quali idonei ad ospitare l’InfoPoint servizio finora erogato proprio dai dipendenti comunali. “Finalmente, quel salto di qualità da tempo programmato. Ora siamo nelle condizioni di realizzarlo – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Avvieremo una nuova configurazione del servizio, con una gestione in collaborazione con soggetti privati che hanno competenze specifiche e conoscenza delle lingue”.

Da qui la pubblicazione di un apposito Avviso, a firma della dirigente Giovanna Basiricò, dove sono indicati termini, modalità e requisiti per presentare proposte di gestione dell’InfoPoint di via XI Maggio che, com’è noto, sarà collegato al progetto dell’Hub Turistico previsto al Monumento ai Mille che al momento però si trova ancora chiuso. Il servizio dovrebbe essere affidato per tre anni. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il prossimo 22 novembre. Informazioni alla pagina https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-pubblico. Quello che ci si chiede però è: davvero un’Amministrazione comunale non può più garantire servizi per la collettività senza passare dal privato? A quanto pare no.