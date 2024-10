A Trapani vinti 8mila euro con Bingo90 e una puntata da 1,20 euro

La fortuna torna a far tappa in Sicilia, e precisamente a Trapani dove una 67enne, grazie a Bingo90, il classico gioco a 90 palline firmato da tombola.it ovvero un bingo online, festeggia Halloween conquistando un jackpot di oltre 8 mila euro. Come riferisce Agipronews, la vincitrice, spendendo solo 1,20 euro, si è aggiudicata l’ambito montepremi con il numero 40. Bingo90 si basa su un sistema di 90 numeri secondo la tradizione italiana della tombola con jackpot progressivi a ogni partita.