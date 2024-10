“La Grande Notte”, diretta no stop dell’Italpress per le elezioni Usa

MILANO (ITALPRESS) – In occasione delle prossime elezioni presidenziali americane l’agenzia di stampa Italpress seguirà, con uno speciale televisivo e multimediale, l’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America.La Grande Notte sarà una diretta no stop dalle h 3,00 alle h 7,30, nella notte a cavallo fra il 5 e il 6 novembre, realizzata in collaborazione con AmCham (American Chamber of Commerce in Italy) e il Gruppo Netweek.Condurrà dagli studi Italpress di Milano Claudio Brachino, in collegamento con il corrispondente da New York Stefano Vaccara e i giornalisti presenti a Washington e in altre città americane.Durante la diretta ci saranno dei collegamenti con Palazzo Bovara, sede del Circolo del Commercio, dove avrà luogo l’evento dell’Amcham organizzato in collaborazione con il Consolato Americano a Milano “Election Night 2024”.Durante la serata i giornalisti Italpress raccoglieranno le opinioni e le dichiarazioni a caldo della business community italo-americana di AmCham Italy.Negli studi milanesi di Italpress Brachino avrà diversi ospiti fra giornalisti, politologi e opinion leader che commenteranno in diretta le elezioni americane.La trasmissione andrà in onda in diretta sulla piattaforma multimediale dell’agenzia Italpress, sugli oltre 300 siti e portali del proprio network e in esclusiva in tutta Italia sulle 22 TV del Gruppo Netweek.«Dopo aver seguito per un anno intero – afferma il direttore dell’agenzia Italpress Gaspare Borsellino – con l’appuntamento settimanale Verso USA 24 condotto da Claudio Brachino insieme al nostro corrispondente da New York, siamo arrivati finalmente alla grande notte che deciderà chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti fra Donald Trump e Kamala Harris. Dopo l’apertura dello scorso anno del nostro ufficio di corrispondenza a New York e i recenti Italpress Awards della scorsa settimana a Washington, non potevamo mancare un appuntamento così importante come le Elezioni Americane. Per Italpress il mercato americano è sempre più importante e strategico, come dimostra anche il recente accordo con AmCham, e continueremo a crescere sull’estero con altri nuovi accordi in via di definizione».Molto soddisfatto anche Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek, che spiega la filosofia di questa novità nei palinsesti delle tv di Netweek: «La diretta notturna per seguire le elezioni negli Usa dimostra una volta di più l’attenzione che vogliamo riservare ai fatti, alla cronaca, ai grandi eventi e più in generale ai contenuti di qualità. Quello che accadrà negli States avrà importanti ricadute per gli americani, per tutto il mondo e quindi anche per l’Italia. Per raccontare un evento così importante abbiamo scelto di farlo con un professionista di grande esperienza come Claudio Brachino e la preziosa collaborazione con i numerosi e qualificati professionisti di Italpress, agenzia con la quale collaboriamo da tempo con reciproca soddisfazione».

