Trapani, il PD: “Il centrodestra boccia una mozione a sostegno degli agricoltori”

Il Partito Democratico critica duramente il voto con cui il Consiglio comunale di Trapani ha respinto la mozione a sostegno del comparto agricolo. Secondo il PD, l’opposizione avrebbe bocciato il documento esclusivamente perché presentato dalla maggioranza e dall’Amministrazione, anteponendo lo scontro politico agli interessi degli agricoltori. I democratici evidenziano quella che definiscono una contraddizione del centrodestra. Soltanto il giorno prima, infatti, i capigruppo della maggioranza all’Assemblea regionale siciliana avevano sottoscritto un documento promosso da Coldiretti contenente le stesse richieste e gli stessi impegni previsti dalla mozione respinta a Trapani.

Il PD – così come sottolinea la consigliera Marzia Patti – ha condiviso e firmato il documento di Coldiretti ribadendo “l’intenzione di continuare a sostenere il settore agricolo con iniziative concrete, sia nelle istituzioni che sul territorio”. Per il partito, il voto contrario rappresenta un’occasione mancata e un segnale negativo nei confronti degli agricoltori, che in una fase di forte difficoltà avrebbero avuto bisogno di un sostegno condiviso e non di divisioni politiche.