Marsala, “per migliorare il servizio sono necessari nuovi orari estivi al Cimitero”

Chi si reca al Cimitero urbano di Marsala, ha notato che, in alcune ore intense, il caldo è opprimente ed è necessario cambiare gli orari di accesso ed uscita. La proposta arriva dall’ex assessore Salvatore Rubbino del Movimento Uguaglianza per la Sicilia, che chiede all’Amministrazione comunale di modificare gli orari di apertura del cimitero durante il periodo estivo, per consentire ai cittadini di accedere alla struttura nelle ore più fresche della giornata. La proposta prevede di anticipare l’apertura alle 7 del mattino e di fissare la chiusura alle 13, così da evitare le ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungono i valori più elevati e l’affluenza al camposanto è generalmente più bassa.

Secondo il movimento, il caldo intenso che caratterizza l’estate marsalese rende opportuno rivedere temporaneamente gli orari di accesso, offrendo ai visitatori la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in condizioni più confortevoli e sicure. “Questa modifica – spiega Rubbino – permetterebbe ai cittadini di visitare i propri defunti nelle ore meno calde, migliorando il servizio e rispondendo alle esigenze della comunità durante la stagione estiva”. Il movimento auspica che l’Amministrazione Patti valuti favorevolmente la proposta e si dichiara disponibile a un confronto per approfondire l’iniziativa, ritenuta utile per il benessere dei cittadini. E adesso dopo l’assegnazione delle deleghe assessoriali si potrà pensare di farlo.