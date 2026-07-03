Gibellina, una mostra racconta il Belice tra memoria e futuro

Sarà inaugurata sabato 4 luglio alle 19.30, negli spazi di Belìce/EpiCentro della memoria viva di Gibellina, la mostra “Autostrada di corvi e orizzonti arcobaleno” dell’artista mazarese Giuseppina Giordano. L’esposizione fa parte del progetto “Playground Love”, inserito nel programma “Plenaria26 – Nuovi fermenti creativi per il futuro”, legato a Gibellina Capitale dell’arte contemporanea. L’idea della mostra nasce da un’immagine osservata dall’artista lungo l’autostrada tra Mazara del Vallo e Gibellina: un gruppo di corvi su un ponte e un arcobaleno perfetto, diventati il simbolo di memoria, cambiamento e rinascita del territorio del Belìce.

Per realizzare il progetto, Giordano ha coinvolto gli alunni delle scuole del territorio, invitandoli a disegnare ciò che il titolo della mostra suggeriva loro. I disegni sono poi serviti come spunto per raccogliere i racconti degli abitanti, in particolare sul tema dell’amore e del rapporto con il territorio. Anche lo spazio espositivo è stato trasformato: rivestito con materiali da imballaggio riciclati, ospita un’installazione sonora, una particolare poltrona dedicata al dialogo tra artista e comunità e un video che intreccia la storia personale dell’artista con le testimonianze degli abitanti. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 6 settembre 2026. Giuseppina Giordano, originaria di Mazara del Vallo, è un’artista che lavora attraverso progetti partecipativi, coinvolgendo comunità e cittadini. Nel corso della sua carriera ha preso parte a importanti residenze artistiche internazionali ed esposto le proprie opere in Italia e all’estero. Nel 2021 è stata tra le vincitrici del progetto nazionale Cantica21, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero degli Affari Esteri.