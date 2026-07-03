Si riunisce la segreteria del PD di Marsala: verrà istituita una commissione dei candidati consiglieri

Si è tenuta presso la sede marsalese del PD di corso Gramsci, una riunione di Segreteria per la definizione dell’agenda delle prossime iniziative estive del partito. Alla riunione, coordinata dalla segretaria Linda Licari, neo consigliera comunale, hanno partecipato i componenti della segreteria (sia in presenza sia in collegamento online), i neo-consiglieri comunali eletti del PD – Piero Cavasino (vice presidente del consiglio) e Mario Rodriquez, oltre ai candidati consiglieri della lista del partito alle ultime elezioni Amministrative. Questi ultimi saranno attivamente coinvolti nei diversi dipartimenti, veri e propri laboratori di idee e proposte per una proficua collaborazione con il gruppo consiliare e con la sindaca, con la quale si organizzeranno momenti di confronto continuo. Continuerà inoltre l’esperienza delle segreterie itineranti, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulle periferie e sui bisogni dei cittadini residenti.

Il calendario degli appuntamenti stilato, che verrà condiviso con iscritti e simpatizzanti, prevede:

Commemorazione di Paolo Borsellino: un momento dedicato al ricordo del sacrificio del magistrato e della sua scorta nella lotta alla mafia.

un momento dedicato al ricordo del sacrificio del magistrato e della sua scorta nella lotta alla mafia. 25 luglio – “Pastasciutta della Resistenza”: tradizionale momento conviviale e di memoria antifascista nel ricordo dei fratelli Cervi, da condividere con l’Amministrazione comunale, i partiti, i movimenti e le associazioni del territorio, prima tra tutte l’ANPI.

tradizionale momento conviviale e di memoria antifascista nel ricordo dei fratelli Cervi, da condividere con l’Amministrazione comunale, i partiti, i movimenti e le associazioni del territorio, prima tra tutte l’ANPI. 28 luglio – Iniziativa sul “diritto a restare”: evento promosso dai Giovani Democratici e dedicato al contrasto dello spopolamento giovanile e alla promozione di opportunità di vita e lavoro nel territorio.

evento promosso dai Giovani Democratici e dedicato al contrasto dello spopolamento giovanile e alla promozione di opportunità di vita e lavoro nel territorio. Iniziativa referendaria: un evento pubblico promosso insieme al comitato per il “No” all’autonomia differenziata e alla riforma costituzionale (premierato) del Governo Meloni.

un evento pubblico promosso insieme al comitato per il “No” all’autonomia differenziata e alla riforma costituzionale (premierato) del Governo Meloni. Fine agosto – Festa dell’Unità: la seconda edizione del festival, momento centrale della mobilitazione politica e comunitaria del partito.

Nel corso della riunione è stata inoltre deliberata l’istituzione di una commissione permanente dei candidati consiglieri, con l’obiettivo di garantire continuità di confronto e partecipazione in vista delle prossime sfide amministrative. Per quanto riguarda il tesseramento, la segreteria, con i presenti, ha stabilito di organizzare banchetti nelle piazze del centro cittadino e delle contrade, per favorire l’adesione al partito e il contatto diretto con la cittadinanza. “Questa agenda estiva racchiude l’anima del nostro partito: memoria, impegno civile e presenza costante sul territorio. Dal ricordo di Paolo Borsellino alla difesa dei diritti costituzionali, fino al lavoro quotidiano per costruire una comunità politica più larga e partecipata, il Circolo di Marsala vuole essere un punto di riferimento concreto per i cittadini, a partire dai più giovani. È finito il tempo del ‘meno siamo e meglio stiamo’ Il partito apre le porte a tutte e tutti coloro che vogliono contribuire a migliorare la nostra città”, ha dichiarato la segretaria Linda Licari.