Auto in fiamme nella galleria di Segesta, strada chiusa al traffico

All’interno della galleria di Segesta, lungo l’autostrada A 29 in direzione “Alcamo–Trapani”, un’auto è andata in fiamme. Il traffico è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni; il tratto compreso tra lo svincolo di Segesta e l’innesto con la A 29, in corrispondenza del km 7,500, nel territorio di Calatafimi, sta subendo dei rallentamenti e delle deviazioni a causa di un veicolo andato in fiamme all’interno della stessa galleria, in un tratto tristemente noto per lavori annosi. L’incendio è stato spento dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Alcamo giunti sul posto assieme alla Polizia Stradale. Presenti anche le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Per fortuna non si sono registrati feriti.