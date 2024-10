Esordio in casa nel migliore dei modi, contro gli amici del Ragusa/Siracusa Rugby Union per i nostri ragazzi dell’Under 16 dei Fenici rugby Marsala insieme al Rugby Trapani e Rugby Palermo. Anche in questa partita hanno espresso un buon rugby mettendo in pratica tutti i consigli dei nostri tecnici. Questi ragazzi sono ormai una certezza nel panorama rugbistico siciliano. Supportati da un pubblico degno delle grandi partite e accompagnati da piacevole giornata soleggiata, i Fenici hanno subito dominato il match mantenendo un livello altissimo per tutta la partita vincendo tra le H amiche del campo ex Coni di Trapani.

Finita la partita c’è stato il consueto terzo tempo organizzato dalle mamme dei nostri ragazzi, dove tutti gli atleti e tecnici, senza distinzione di maglia , hanno gustato le prelibatezze preparate per loro. Da sottolineare nessun infortunio e nessun cartellino giallo e rosso e soprattutto l’ingresso in campo di tutti e 22 ragazzi con l’esordio di altri 2 classe 2010 (Giaccone e Licata K.) La partita si è fissata sul

risultato finale di 104 a zero (16 mete a 0) per i nostri ragazzi. Settimana prossima ci sarà una giornata di riposo su tutti i campi per lasciare spazio alle convocazioni per la selezione siciliana.