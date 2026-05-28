A Marsala 900 partecipanti al Meeting delle Aggregazioni Laicali della Diocesi 

Oltre 900 persone hanno partecipato al terzo meeting delle aggregazioni laicali della Diocesi, tenutosi al Teatro Impero di Marsala. A presentare gruppi, movimenti e associazioni del territorio è stata Erina Alagna, segretaria della Consulta diocesana delle aggregazioni, presente il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella. Il momento centrale della formazione è stato l’intervento di don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, che ha offerto coordinate teologiche e pastorali molto concrete per abitare il tempo presente. Don Impellizzeri ha invitato il pubblico a riflettere sui cambiamenti che la Chiesa sta attraversando, incoraggiando i laici a riscoprire il proprio ruolo di discepoli dentro la complessità della storia attuale, in equilibrio tra la memoria del passato e la speranza nel futuro. Benedetta Maniscalco Mascellino, membro del direttivo della Consulta regionale delle aggregazioni laicali ha permesso di inserire l’impegno della Diocesi all’interno del cammino della Chiesa in tutta la Sicilia, portando un utile momento di confronto regionale. Il meeting si è concluso con la concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo. Ad accompagnare la mattinata un coro polifonico di 40 elementi provenienti da tutta la Diocesi.