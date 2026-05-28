Il giorno di Andreana Patti: proclamata sindaca di Marsala. VIDEO

Stamattina, il giorno della proclamazione in qualità di sindaca di Andreana Patti. La neo eletta è stata accolta in Piazza della Repubblica da una folla di cittadini che hanno atteso il suo ingresso a Palazzo VII Aprile, dove si è svolta la proclamazione, arrivata al termine di giornate intense, segnate prima dal voto e poi dalla verifica ufficiale dei verbali elettorali. Andreana Patti ha conquistato la fascia tricolore già al primo turno con il 50,5% dei consensi, sostenuta da una larga coalizione civica e progressista, superando nettamente Massimo Grillo, Giulia Adamo e Leonardo Curatolo. Qui le prime parole ufficiali da prima cittadina per Andreana Patti: “I luoghi non sono un orpello, una cosa in più, ma sanciscono i ruoli. In questo luogo, che ha fatto la storia di questa città, noi abbiamo responsabilità, avere rispetto per coloro che sono caduti, per chi ha speso la propria vita per questa città, per questo paese. Abbiamo tanto lavoro da fare, dobbiamo guardare alla normalità di ogni giorno, ma anche buttare il cuore oltre l’ostacolo. Dobbiamo rendere grande questa città, che è già grande, ma bisogna che ritrovi un pò di orgoglio. Grazie ai quasi 21mila cittadini che mi hanno votato”. Da qui poi il corteo fino al Palazzo Comunale, in cui adesso si apre una nuova fase politica e amministrativa per la città lilybetana. Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del Segretario Generale Andrea Giacalone e con il sindaco uscente Massimo Grillo.

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