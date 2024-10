Reddito di povertà, Schifani: “Per i siciliani 30 milioni di euro”

Durante la kermesse di Forza Italia a Santa Flavia che si è tenuta lo scorso fine settimana e che ha visto la presenza di quasi tutti i leader di Forza Italia ministri compresi, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha svelato una nuova misura destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Con un intervento mirato, Schifani ha annunciato l’assegnazione di 30 milioni di euro per le famiglie con un ISEE non superiore a 5 mila euro. “Vorrei chiarire che non si tratta di un reddito di cittadinanza, ma di un reddito di povertà, che ha un focus sociale ben definito”, ha affermato il governatore.

La proposta sarà presentata martedì nella legge di assestamento.