Esce dall’ospedale di Trapani dopo il parto della moglie e viene aggredito

La scorsa notte, nei pressi del Pronto Soccorso dell’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani, si è verificata un’aggressione con ferimento. Un uomo, che aveva appena accompagnato la moglie in ospedale per il parto, è stato preso di mira da ignoti non ancora identificati. Dopo la nascita del figlio, l’uomo è uscito dall’ospedale per riprendere l’auto e tornare a casa, ma è stato avvicinato da due individui che gli hanno chiesto il portafoglio. Alla sua resistenza, uno dei malviventi lo ha colpito alla mano con un coltello, procurandogli una ferita profonda. I due aggressori sono poi fuggiti. La vittima è rientrata al Pronto Soccorso per essere medicata. Sull’episodio stanno ora indagando i Carabinieri.