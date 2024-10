Volley B1: sconfitta di misura in Puglia per la EnoDoro Marsala Volley; la Star Volley Bisceglie vince 3-2.

Torna sconfitta la EnoDoro Marsala Volley dall’anticipo in terra pugliese contro la Star Volley Bisceglie valida per la terza giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone D. Le marsalesi hanno ottenuto un punto possibile da questa difficile trasferta in terra pugliese che servirà comunque a muovere la propria classifica.