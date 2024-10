Forza Italia si riunisce a Santa Flavia e si pensa già a ricandidare Schifani a Governatore della Sicilia

Forza Italia pensa a Schifani come ricandidato alle regionali del 2027. “E’ ancora molto presto, il presidente ha tante cose da fare. E’ ovvio che Schifani sarà il nostro candidato e sarà riconfermato, ha fatto benissimo il presidente della Regione siciliana non vedo perché non dovrebbe esserlo”. Così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, rispondendo a Santa Flavia, nel palermitano, dove si sta svolgendo la convention del partito.

“Non è il tema di oggi quello di una mia eventuale rielezione, ma il tema è l’identità e la crescita di Forza Italia e la prosecuzione di un sogno che si è trasformato in realtà con Berlusconi che tramite le sue idee e le sue esperienze è ancora con noi e tra la gente che continua votare Forza Italia. Siamo molti soddisfatti della convention di oggi, era necessaria, il partito ce lo chiedeva e stiamo dimostrando con i fatti che Fi è un partito non solo in crescita, ma anche unito e non lacerato come disegnato da certi media, basta venire qui per registrare e verificare come l’unità sia la nostra forza”, afferma invece Schifani confermando la solidità del partito “più unito che mai”.