Dopo Monopoli-Trapani 2-2, il presidente Antonini: “Vergogna assoluta”

Una gara che non è stata digerita da Valerio Antonini. Il numero uno granata ha voluto, infatti, commentare il risultato del Trapani Calcio che si è fermato sul 2 a 2 contro il Monopoli. Una gara, di fatto, sprecata dai granata che erano avanti 0 a 2, con un uomo in più, fino al 91′.

“Mi scuso profondamente con i nostri tifosi per la vergognosa figura a cui abbiamo assistito oggi, dove per l’ennesima occasione con un uomo in più per oltre 70 minuti di gioco e addirittura con due gol di vantaggio non siamo riusciti a portare a casa una facilissima vittoria” afferma il presidente Antonini.

“Sono semplicemente sbalordito – continua il numero 1 granata – nel vedere tutti i punti buttati al vento contro squadre qualitativamente inferiori sbagliando 3 calci di rigore alcuni dei quali per litigi tra compagni e non battendo Messina e Monopoli nelle condizioni in cui abbiamo giocato”.

Antonini poi si concentra sul futuro, soprattutto sulla analisi dei giocatori che rimarranno o partiranno nel prossimo mercato. “È evidente che oramai una rondine fa primavera e a gennaio si tireranno le somme di chi merita ancora di indossare la maglia e chi no. Ho preferito non mandare la squadra in ritiro per ora ma è chiaro che nelle prossime ore ci saranno confronti con i giocatori per capire anche come gestire questa situazione che rischia di mandare in fumo la promozione diretta per la stagione 2024/2025 in Serie B. Non permetto a nessuno di disturbare la crescita del progetto sportivo Trapani, soprattutto a chi è lautamente pagato dalla società”.