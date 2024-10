A Buseto Palizzolo il primo sportello virtuale siciliano dei centri per l’impiego

L’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha inaugurato questa mattina a Buseto Palizzolo il primo sportello virtuale in Sicilia dei Centri per l’impiego. Erano presenti anche il sindaco Francesco Poma e il direttore del dipartimento regionale del Lavoro, Ettore Foti. L’utente, recandosi nella sede del Comune, troverà un totem e, assistito da un impiegato appositamente formato, potrà interfacciarsi con un operatore del Cpi di Trapani e reperire tutte le informazioni.

«Rendiamo sempre più capillare e diffusa la possibilità di accesso alle politiche attive del lavoro per cittadine, cittadini e imprese che si trovano lontani dai grandi centri urbani – ha dichiarato l’assessore Albano –. Il mercato del lavoro è mutato negli ultimi tempi e adesso, anche grazie all’ausilio della tecnologia, rafforzeremo la prossimità e la qualità dei servizi per trovare un’occupazione, favorendo le connessioni tra tessuto imprenditoriale e lavoratori. Altri sportelli virtuali verranno aperti nei prossimi giorni in Comuni siciliani con poca densità abitativa».

Il cittadino, tramite il portale Silav, dovrà prima effettuare una prenotazione e attendere un’email nella quale verranno comunicati giorno e orario in cui recarsi allo sportello virtuale e un codice pin da inserire una volta giunto alla postazione del municipio di Buseto Palizzolo. Il totem darà la possibilità di scansionare documenti e apporre firme. Lo sportello virtuale, che ha come partner tecnologico Vodafone, offrirà tutti i servizi propri dei Centri per l’impiego, dalla prima accoglienza all’informazione orientativa, dai percorsi di orientamento individualizzato all’iscrizione nelle liste dedicate alle categorie fragili.