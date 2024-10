Volley B1: prima vittoria casalinga per la EnoDoro Marsala

Esordio casalingo con una netta vittoria per la EnoDoro Marsala Volley di Coach Luca D’Amico che batte le campane della Vesuvio Oplonti Napoli per 3-0 grazie ai parziali 25/20, 25/16 e 25/22 in una sfida a senso unico in cui vi era l’esigenza per le lilybetane di conquistare l’intera posta in palio per dare un segnale di continuità alle avversarie in questo difficile campionato serie B1 di Volley femminile. E così è stato, in un Palazzetto dello Sport pieno di tifosi azzurri, che hanno applaudito la performance delle lilybetane, si è potuto assistere ad un netto predominio territoriale di capitan Varaldo e compagne che hanno giocato una buona pallavolo e soprattutto bloccato le ambizioni di conquista delle avversarie che sono riuscite a rimanere nel punteggio soltanto nel primo e nel terzo set per poi comunque capitolare appena il roster di casa ha potuto premere sull’accelleratore quel tanto che bastava per assicurarsi la netta vittoria finale.

Anche in questa sfida, l’ottima distribuzione del gioco della regista Erin Grippo ha portato la prima linea marsalese a poter esprimere al meglio il proprio gioco d’attacco senza disdegnare il ricorso alle schiacciate di seconda linea quasi sempre micidiali. Questo lo starting six di Coach D’Amico: Grippo al palleggio con Varaldo in diagonale opposta, Pozzoni e Meniconi di banda, Zingoni e Cecchini al centro della rete alternate al libero Oggioni. Ottimo il rientro della centrale Giulia Caserta che timbra il proprio cartellino con 9 punti personali, in meno di tre set di presenza in campo.