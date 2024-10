Matrimonio alla Tonnara di Scopello per i Muse, si sposa il loro ingegnere del suono

La Sicilia si riconferma come una delle destinazioni predilette dalle star di fama mondiale. Anche i Muse non hanno potuto resistere alla sua irresistibile bellezza. La rinomata rock band britannica ha pubblicato un’immagine su Instagram, che mostra Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme e Dominic Howard, ognuno con un bicchiere di vino in mano, davanti alla suggestiva Tonnara di Scopello, nel territorio di Trapani, accompagnata dalla semplice scritta “Ciao”. Ma qual è il motivo della loro visita in Sicilia? Non si tratta di un tour, ma del matrimonio di Dan Lancaster, collaboratore e ingegnere del suono della band, che ha celebrato le sue nozze con Rachel Wilkinson proprio presso la Tonnara di Scopello, uno dei luoghi più affascinanti di Castellammare del Golfo. Inutile dire come i fan siano in visibilio per questa ‘fuga’ siciliana della band.