All’Ariston di Trapani Marco Falaguasta in “Il Meglio di Noi”

L’attore Marco Falaguasta, porterà il suo spettacolo “Il Meglio di noi” a Trapani, il giorno venerdì 18 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Ariston. Falaguasta attualmente è nel cast della fiction in prima serata su Canale 5 “Storia di una famiglia perbene” – 2ª Stagione, nel ruolo del commissario Zarra. Marco Falaguasta torna dopo il successo teatrale di Non ci facciamo riconoscere con Il Meglio di Noi, un nuovo imperdibile spettacolo, intrigante e coinvolgente, scritto, come di consueto, dallo stesso Falaguasta e Alessandro Mancini.

Un’altra tappa di questo fantastico viaggio con cui Marco ci ha portato in giro, in lungo e in largo attraverso gli anni’70, ’80,’90 tra figure iconiche come la maestra delle elementari e il mitico Ciao della Piaggio complice e testimone delle prime cotte, l’impegno politico genuino ed illusorio condito da una voglia irrefrenabile di diventare grandi. Un vero passaggio di testimone per questo spettacolo da condividere con gli amici, i figli, i nipoti, che ancora una volta ci farà sorridere e riflettere. In un susseguirsi di battute divertenti s’intrecciano i ricordi di feste fatte in casa la domenica pomeriggio con le tapparelle abbassate, per noi che oggi, mettiamo le sveglie alle due del mattino per andare a prendere figli che le feste le fanno in discoteca, che non sanno cosa significhi ballare un lento e dialogano con l’intelligenza artificiale che ha sostituito la piazza, il muretto o il bar dove ritrovarsi.

Il Meglio di Noi, un titolo significativo e dalle tante sfaccettature per uno spettacolo che porta in scena i momenti migliori dei precedenti due spettacoli, ma anche e soprattutto una nuova “mission”che sta a cuore agli autoricon la possibilitàdi capire cosa sia possibile fare oggi, sulla scorta di quello che abbiamo vissuto, per dare Il Meglio di Noi. Oggi che abbiamo cambiato ruolo sociale, passando da figli a genitori, da governati a governatori, i nuovi ruoli ci chiamano a nuove responsabilità, ci impongono di imparare nuovi strumenti per relazionarci con le nuove generazioni senza rimanere fermi con lo sguardo fisso nel passato. Sarà fondamentale imparare ad ascoltarli, comprenderli auspicando che possano diventare donne e uomini migliori, anche di noi stessi. Questo sarà determinante nello stabilire la qualità del mondo che gli lasceremo:

“Mi sono chiesto se saremo in grado di dare Il Meglio di Noi riuscendo a parlare a questi ragazzi di concetti quali la libertà, per esempio, che non può essere solo intesa come totale autonomia, come anarchica realizzazione dei propri sogni e progetti contro tutto e tutti, influenzati da modelli imposti da una società che mette da parte la cultura, il senso di responsabilità e la comunità. Questo ci allontana dall’altro, senza comprendere che il confronto, invece, può aiutarmi a capire chi sono e ricordarmi che non sono solo; un valore aggiunto che può rendermi migliore. Credo che potremo dare Il Meglio di Noi solo quando saremo in grado di ballare allo stesso ritmo di questi ragazzi, togliendoci le cuffie, che rimandano in loop solo la nostra musica e ci isolano in un tempo che non c’è più”.

Marco Falaguasta, da vero mattatore, coinvolge e dialoga col pubblico con la musica a fare da fil rouge come sempre. Questa volta, con la presenza di un giovane rapper, Luca Cerati, a dimostrazione della volontà e dell’importanza del mettersi in ascolto: “Sono convinto che i ragazzi vadano ascoltati anche quando è necessario intercettare i loro silenzi. Il loro mondo, se lo perlustriamo senza altezzosità e pregiudizi, ci fa guardare alla nostra società da angolazioni diverse che altrimenti non capiremmo. E poi sono convinto che sia giusto dargli voce: per questo ho voluto nello spettacolo Luca Cerati, giovane talentuoso rapper che dividerà con me l’emozione del palco!”