European Cup, la Handball Erice vince anche in casa e passa il turno

La AC Life Style Handball Erice supera il primo ostacolo in European Cup, battendo anche in casa le lituane del Cascada HC Garliava. Un successo che legittima perentoriamente l’accesso al turno successivo, considerata anche la netta vittoria ottenuta in Lituania la settimana scorsa. Ottime indicazioni per il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki, che trova risposte convincenti da tutte le atlete schierate, compresa Florencia Villaroel, al rientro dopo un fastidioso infortunio.

CRONACA

“Dobbiamo migliorare soprattutto la continuità all’interno della partita. Non possiamo permetterci di avere cali di concentrazione, come accaduto nel secondo tempo giocato in Lituania”. Lo avevano dichiarato, all’unisono, Laeticia Ateba e Martina Iacovello, alla vigilia di questa gara di ritorno del primo turno di European Cup. Ed era il segnale di come il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki avesse insistito, in settimana, proprio su questo concetto. Ecco perché la versione odierna delle Arpie è parsa più brillante e convincente di quella vista in Lituania sette giorni fa.

Garliava parte bene e si guadagna subito un paio di vantaggi, culminati con il 3-4 al 2’. La Handball Erice ha bisogno di qualche giro di lancette per sciogliersi. Soprattutto per mettere a frutto la sua forza difensiva, capace di creare, spesso, i presupposti per micidiali contropiedi, impossibili da arrestare per le lituane. Così, dal 5 pari del 10’, si passa al 12-5 del 16’. E’ il parziale di 7-0 che indirizza la gara e mette in cassaforte la qualificazione dalla prima frazione di gioco. Pessoa e Ateba sono le finalizzatrici più prolifiche, ma Nicole Bernabei, con il suo straordinario impatto emotivo e tecnico (sia in difesa che in attacco) pone le basi per essere nominata Mvp della serata, con totale merito. Ci mette del suo (eccome) anche Daniela Pinto Pereira, che, con alcune pregevoli parate, assurge a protagonista della serata. Già la prima metà di gara si chiude con un vantaggio confortante, che le Arpie non hanno alcuna voglia di gestire. Se possibile, anzi, nel secondo tempo, in linea con le intenzioni del prepartita, aumentano l’intensità difensiva e capitalizzano spesso anche le situazioni di inferiorità numerica nel migliore dei modi. Ne vengono fuori minuti godibili, in cui tutte le Arpie utilizzate (anche quelle uscite dalla panchina) forniscono un contributo di ottimo livello. Finisce fra gli applausi del numeroso pubblico presente, e con il coach Aniz felice per l’atteggiamento delle sue ragazze. L’avventura in Europa continua.

Nicole Bernabei (centrale AC Life Style Handball Erice): “Credo che la differenza, nel computo delle due gare, l’abbia fatta la nostra determinazione, insieme alla nostra voglia di correre, di collaborare in difesa e in attacco, di essere squadra. Siamo in crescita e non dobbiamo fermarci, anche stasera lo abbiamo dimostrato, giocando un secondo tempo senza esitazioni e diverso a quello che avevamo disputato in Lituania. Il mio premio come Mvp? Questo è un gioco di squadra. Non posso che ringraziare le mie compagne per mettermi nelle condizioni di dare il meglio di me stessa”.

IL TABELLINO

AC Life Style Handball Erice – Cascada HC Garliava SM 41-27 (21-15)

AC Life Style Handball Erice: Masson, Priolo 2, Bernabei 6, Losio 3, Cozzi 1, Benincasa, Iacovello, Villaroel 1, Di Prisco 5, Pessoa 8, Tarbuch 3, Ateba 9, Rios 3, Pinto Pereira, Ramazzotti, Coppola. All. Ignacio Aniz Legarra Iñaki.

Cascada HC Garliava SM: Aglinskaite 6, Ustilaite Martyna 4, Vaitkute 4, Voskresenskaja 4, Sparnauskaite 3, Ustilaite Alteja 3, Bernackaite 3, Jakubauskaite, Rimkunaite, Ustilaite Kamile, Zaiceva, Mikutaityte, Šliupaite, Cesnuleviciute. All. Jovaisas.

Arbitri: Matija Brodic (Croazia) – Matija Hodzic (Croazia).

Delegato EHF: Konstantinos Katzikis (Grecia)