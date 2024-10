Al Comune di Marsala ricevuto il piccolo attore del film ‘Iddu’, Alessandro Renda

Alessandro Renda, il piccolo “Iddu”, ricevuto a Palazzo Comunale. Dodici anni appena compiuti e subito una piccola interpretazione nel film “Iddu”. Una bella esperienza quella del ragazzo marsalese Alessandro Renda, che il sindaco Massimo Grillo ha voluto personalmente conoscere invitandolo a Palazzo Comunale. Simpatico, vivace e molto spigliato, Alessandro ha raccontato del provino con diverse selezioni durante il casting dove, alla fine, l’ha spuntata lui per la somiglianza cinematografica ad Elio Germano, ossia “Iddu”: Matteo Messina Denaro. “Mi auguro che a questo tuo primo esordio nel cinema possano seguire altre opportunità – ha affermato il sindaco Grillo -. E se è un mondo che ti appassiona potrai continuare a farlo di pari passo con gli studi, fondamentali per la tua crescita”.

Alessandro, oltre a frequentare la seconda media del Garibaldi-Pipitone, ha scelto il basket come attività sportiva primaria, pur amando anche il calcio e il tennis. Parole di apprezzamento per il “piccolo Iddu” le hanno pure espresse gli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, presenti all’incontro assieme ai genitori di Alessandro, reduci anche loro di momenti emozionanti vissuti accanto al proprio figliolo e al cast che vede come co-protagonista Toni Servillo.