Petrosino senza acqua per 3 giorni per lavori alla rete idrica: “Fate le scorte”

Interruzione dell’erogazione idrica anche su tutto il territorio comunale di Petrosino. Sicialiacque S.p.A. e Acquedotti Siciliani S.C. A.R.L.Si ha informato il Comune che, per urgenti e improrogabili lavori di potenziamento della rete idrica e del servizio da parte di Acquedotti Siciliani S.C. A.R.L., l’erogazione dell’acqua sarà completamente sospesa in tutto il territorio comunale. Il periodo di interruzione è dalle ore 19 di martedì 9 giugno fino al ripristino del servizio, previsto nel corso della sera di giovedì 11 giugno.

I lavori saranno eseguiti in località Ferla e riguarderanno il collegamento di nuove tubazioni all’acquedotto comunale, un intervento necessario per migliorare l’efficienza del servizio idrico nell’ambito degli “Interventi per il potenziamento del sistema idrico della Sicilia sud-occidentale (PNRR-M2C4-14.1-A2-53)”.

Il Comune pertanto invita la popolazione a predisporre adeguate scorte d’acqua per soddisfare le esigenze domestiche durante il periodo di sospensione. L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi che questa interruzione potrà arrecare e ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione. L’Amministrazione sta programmando un servizio di autobotti a supporto delle attività produttive e commerciali del territorio. Seguiranno ulteriori comunicazioni con modalità e dettagli del servizio non appena definiti. Per aggiornamenti e ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare l’Ufficio Tecnico Comunale.