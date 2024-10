A Mazara si proietta ‘Iddu’, il film su Messina Denaro. Elio Germano e il cast in sala

Mentre l’unica sala cinematografica di Castelvetrano decide di non proiettare il film ‘Iddu’ di Piazza-Grassadonia, Mazara lo fa alla multisala Grillo e in grande stile: in anteprima il 3 ottobre ‘Iddu’ verrà proiettato alle 21.30 alla presenza in sala – così scrivono nella pagina Facebook del Cinema – dell’attore protagonista Elio Germano, che interpreta proprio il boss Matteo Messina Denaro. Presenti anche gli altri attori del cast (non è noto se ci sarà anche Toni Servillo, ma anche lui è il co-protagonista) e i registi.