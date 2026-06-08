Trapani, recuperato il cadavere di Vito Croce al molo Ronciglio

Nel primo pomeriggio di oggi è stata rinvenute nelle acque del Molo Ronciglio di Trapani la Lancia Musa con la quale Vito Croce, 54, imbianchino che risiedeva a Casa Santa, si era allontanato alle 3 del mattino il 18 maggio lasciando nella propria abitazione il telefono cellulare e i farmaci che gli sarebbero potuti servire perchè diabetico. All’interno dell’auto il corpo senza vita dell’uomo che familiari e amici cercavano incessantemente dal giorno dell’allontanamento da casa che ritenevano un’azione inspiegabile.

Su posto i Vigili del Fuoco e la Polizia per le indagini del caso.

Al momento in cui ha lasciato la casa, Vito Croce era vestito con jeans scuri, una camicia blu a righe celesti e scarpe nere. I familiari avevano celermente denunciato la scomparsa alle autorità competenti.

Del fatto si era anche occupata la nota trasmissione televisiva della Rai “Chi l’ha visto”.

Adesso bisognerà sciogliere ogni dubbio su ciò che a spinto l’uomo a fare questo gesto di disperazione.