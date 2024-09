Il film “Iddu” nelle sale cinematografiche tranne a Castelvetrano. Ma il sindaco lo vuole

A un anno esatto dalla morte di Matteo Messina Denaro, da Castelvetrano, sua città natale, arriva una notizia che ha creato diversi malcontenti: l’unico cinema del paese, il Marconi, non proietterà il film “Iddu” dedicato proprio a Messina Denaro, in uscita in tutta Italia giovedì 10 ottobre e che vede tra i protagonisti Elio Germano e Toni Servillo. A opporsi alla proiezione è Salvatore Vaccarino, gestore del Cinema, figlio di Antonio, ex sindaco della Città morto tre anni fa e con un passato torbido. Il gestore fa sapere che in Città “il film non interessa”. Perchè? E’ facile a dirsi: nel film uno dei personaggi è Catello, ovvero lo stesso Antonio Vaccarino che col boss Matteo Messina Denaro intrattenne per anni un rapporto epistolare.

Pare non essere dello stesso avviso il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini che ha fatto sapere di volere “fare cambiare idea ai gestori e offrire questa possibilità ai cittadini”.