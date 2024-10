Ad Alcamo infopoint per sensibilizzare i cittadini a differenziare correttamente i rifiuti

Da domani al via, ad Alcamo, gli infopoint autunnali per fornire assistenza agli utenti sulle buone pratiche della raccolta differenziata e per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. I cittadini troveranno presso gli infopoint un operatore della Roma Costruzioni che fornirà dettagli sul corretto conferimento dei rifiuti, chiarirà eventuali dubbi sullo smaltimento delle frazioni differenziate e darà informazioni su tutti i servizi attivi.

Di seguito il calendario dei banchetti informativi

Mercoledì 9 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30: località mercatino

Giovedì 17 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30: piazza Ciullo

Mercoledì 23 ottobre, dalle 9:30 alle 12:30: località mercatino

Giovedì 31 ottobre, dalle 16:00 alle 19:00: piazza Falcone e Borsellino (all’interno della villa)